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"Альтернатива для Германии" получает 44,5% в Саксонии-Анхальт - экзитполы

"Альтернатива для Германии" получает 44,5% в Саксонии-Анхальт - экзитполы

По итогам выборов, которые завершились в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ, первое место получает "Альтернатива для Германии" - экзитполы дают ей 44,5% голосов.

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