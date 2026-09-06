"Альтернатива для Германии" получает 44,5% в Саксонии-Анхальт - экзитполы

По итогам выборов, которые завершились в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ, первое место получает "Альтернатива для Германии" - экзитполы дают ей 44,5% голосов.
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