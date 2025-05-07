"Яблоко" предложила план выхода из конфликта и восстановления отношений с Западом

Политическая партия "Яблоко" выразила обеспокоенность тем, как используется символика Победы в Великой Отечественной войне - по мнению партии, ее не следует применять для оправдания сталинского наследия, репрессивной политики и идеологии большевизма, сообщает корреспондент The Moscow Post.