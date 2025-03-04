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Аргументы и Факты

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    дебилы они там все!Демократы во врем...
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Арестович: Украины осталось на 1,5–2 месяца без помощи США

Арестович: Украины осталось на 1,5–2 месяца без помощи США

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что государства осталось на 1,5–2 месяца без военной помощи США.

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Комментарии
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Eduard
Я бы слово&quot;помощь&quot; вообще не произносили.Америка и Европа вам уже &quot;помогли&quot; проведя переворот,до сих пор &quot;пыль стоит&quot;!
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21 час.
Eduard
Зеленский своей властью мог действительно мог остановить войну убрав ВСУ!
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21 час.
Eduard
Не переживай Украина сквозь землю не провалится!
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21 час.
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