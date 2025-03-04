Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что государства осталось на 1,5–2 месяца без военной помощи США.
Арестович: Украины осталось на 1,5–2 месяца без помощи США
Комментарии
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Eduard
Я бы слово"помощь" вообще не произносили.Америка и Европа вам уже "помогли" проведя переворот,до сих пор "пыль стоит"!
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21 час.
Eduard
Зеленский своей властью мог действительно мог остановить войну убрав ВСУ!
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21 час.
Eduard
Не переживай Украина сквозь землю не провалится!
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21 час.
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