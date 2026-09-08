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Смерть ребенка от укуса клеща: «Оленьи ручьи» выплатят родителям 2 млн рублей

Смерть ребенка от укуса клеща: «Оленьи ручьи» выплатят родителям 2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. Верхнепышминский городской суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с парка «Оленьи ручьи».

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