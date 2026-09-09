Гидрометцентр: ноябрь на Дальнем Востоке будет аномально тёплым

Долгосрочный метеорологический прогноз на зимний сезон представили специалисты Гидрометцентра. Согласно их оценкам, в отдельных дальневосточных регионах ноябрь окажется аномально тёплым, тогда как декабрь, напротив, будет сопровождаться нехарактерными для него холодами.