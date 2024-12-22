Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Вы видимо не в курсе что основной офис ДУМ расположен чуть более чем в 5 км (по прямой) от Кремля и основные его руко..."Мы настаиваем": ...
  • Alex Nемо
    Для начала пусть все мусульманки, что уже в России, слезут со всех социальных пособий и начнут работать и платить нал..."Мы настаиваем": ...
  • Иосиф Калинин
    Ну, тут сложно судить - хорошо это или плохо. То, что экологически вредные производства стремятся перевести в другие ...Из-за чего Потани...

Были уголовниками - стали гражданами России!

Были уголовниками - стали гражданами России!

Русские правила По упрощёнке: Нашлось неожиданное учреждение, где иностранцам пачками оформляют русские паспорта Как оказалось, есть ещё один сравнительно быстрый и очень даже рабочий способ стать гражданином России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
А потом удивляемся запредельной преступностью в нашей стране...
Ответить
9 час.
Владимир Елкин
Заведомо преступникам дают российские паспорта?! Пора снять погоны с тех, кто это делает и отправить их в такую же колонию, но в виде заключенных!
Ответить
7 час.
Любовь Уваисова
беспредел сплошной
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх