Русские правила По упрощёнке: Нашлось неожиданное учреждение, где иностранцам пачками оформляют русские паспорта Как оказалось, есть ещё один сравнительно быстрый и очень даже рабочий способ стать гражданином России.
Были уголовниками - стали гражданами России!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
А потом удивляемся запредельной преступностью в нашей стране...
Ответить
9 час.
Владимир Елкин
Заведомо преступникам дают российские паспорта?! Пора снять погоны с тех, кто это делает и отправить их в такую же колонию, но в виде заключенных!
Ответить
7 час.
Любовь Уваисова
беспредел сплошной
Ответить
5 час.
Свежие комментарии