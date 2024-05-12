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Калужские новости

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Ребенок на скутере почти влетел под автомобиль в калужском райцентре

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора автомобиля, сделанная в Малоярославце. На ней видно, как из-за поворота почти прямо под колеса машины вылетают упавший мопед и его юный водительВидео - "Типичный Малоярославец" В соцсетях появилась запись с видеорегистратора автомобиля, сделанная в Малоярославце.

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