Ребенок на скутере почти влетел под автомобиль в калужском райцентре

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора автомобиля, сделанная в Малоярославце. На ней видно, как из-за поворота почти прямо под колеса машины вылетают упавший мопед и его юный водительВидео - "Типичный Малоярославец" В соцсетях появилась запись с видеорегистратора автомобиля, сделанная в Малоярославце.