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Политический обозреватель Уэббер заявил, что у Великобритании не осталось средств для преодоления текущего кризиса

Политический обозреватель Уэббер заявил, что у Великобритании не осталось средств для преодоления текущего кризиса

Политический обозреватель Энтони Уэббер в рамках беседы с представителями СМИ накануне заявил, что после пандемии COVID-19 в Великобритании не осталось средств для преодоления текущего кризиса.

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