Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля прошлого года поднялся выше 85 руб.<div class="article__block" data-type="text"> <p class="article__text"><strong>Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года.