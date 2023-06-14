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Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля прошлого года поднялся выше 85 руб.<div class="article__block" data-type="text"> <p class="article__text"><strong>Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года.

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