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Царьград

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Маргарита Гвоздева: Молодежь выбирает речные круизы как тренд

Маргарита Гвоздева: Молодежь выбирает речные круизы как тренд

Аналитик Маргарита Гвоздева сообщает, что русская молодежь 25-34 лет всё больше заинтересована в речных турах.

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