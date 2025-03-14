Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

TASS/Markku Ulander/IMAGO Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления на Украине в 2014 году, сообщила в беседе с РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
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