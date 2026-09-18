Мужчина установил рекорд по количеству сложенных за час самолетиков

Американец Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, изготовив 415 бумажных самолетиков за один час. Об этом пишет UPI.
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