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Аргументы и Факты

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Мужчина установил рекорд по количеству сложенных за час самолетиков

Мужчина установил рекорд по количеству сложенных за час самолетиков

Американец Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, изготовив 415 бумажных самолетиков за один час. Об этом пишет UPI.

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