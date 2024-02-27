Известному русскому мультипликатору Мунтяну* грозит большой срок за фейки об армии

Создатель мультипликационного персонажа Mr. Freeman был заочно арестован московским судом.Известный мультипликатор Павел Мунтян* был заочно осужден по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
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