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Евросоюз продлил антироссийские санкции до сентября 2029 года

Евросоюз продлил антироссийские санкции до сентября 2029 года

www.globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa Совет Евросоюза официально принял решение продлить антироссийские санкции еще на три года.

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