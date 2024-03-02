Президент FIA прокомментировал скандал вокруг Кристиана Хорнера

Президент FIA прокомментировал скандал вокруг Кристиана ХорнераGetty Images / Red Bull Content PoolНа встрече с прессой в паддоке Бахрейна президент FIA Мохаммед бен Сулайем высказался о скандале с руководителем Red Bull Racing Кристианом Хорнером.
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