Младенец лежал на тротуаре, на ножке - бирка из роддома в Питере: Камеры показали сбежавшую от него "замоташку" Коллаж Царьграда Прохожие на одной из улиц Петербурга обнаружили свёрток.
Ошибка исправлена: Россия пресекла вмешательство Европы. Разорвано 28-летнее соглашение
Комментарии
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В
Воробей
Относительно развития и спасения страны я ничего не говорил! Я касался только аспекта вымирания одного сегмента и замещения его другим. Страна, особенно такая большая, как Россия, не может позволить себе роскошь обезлюдеть - соседи быстро её растащат.
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28 мин.
Александр Павлов
Да откуда вы откопали эти страхи современных женщин за сексуальную неприкосновенность своих дочерей, которая помешала бы в будущем гармоничному сексу со своим мужем? Эти страхи имели и имеют место, а теперь еще и с наплывом дикарей в связи с участившимися посягательствами на половую неприкосновенность, охраняемую законом и не более того. Всякие там чайлдфри и феминистки имеют ничтожный процент, не могущий существенно влиять на демографию страны. Понятно, что эти движения нужно купировать как можно раньше.
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24 мин.
Александр Павлов
Сегмент выбран неверно, с этим сегментом Россию растащат быстрее, для этого этот сегмент и запущен в Россию в качестве Троянского коня.
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21 мин.
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