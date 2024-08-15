Ошибка исправлена: Россия пресекла вмешательство Европы. Разорвано 28-летнее соглашение

Относительно развития и спасения страны я ничего не говорил! Я касался только аспекта вымирания одного сегмента и замещения его другим. Страна, особенно такая большая, как Россия, не может позволить себе роскошь обезлюдеть - соседи быстро её растащат.

Александр Павлов

Да откуда вы откопали эти страхи современных женщин за сексуальную неприкосновенность своих дочерей, которая помешала бы в будущем гармоничному сексу со своим мужем? Эти страхи имели и имеют место, а теперь еще и с наплывом дикарей в связи с участившимися посягательствами на половую неприкосновенность, охраняемую законом и не более того. Всякие там чайлдфри и феминистки имеют ничтожный процент, не могущий существенно влиять на демографию страны. Понятно, что эти движения нужно купировать как можно раньше.