Сын Сороса Александр договорился с Киевом о захоронении химотходов

Французский журналист Жюль Венсен поделился информацией о том, что киевское руководство выделило сыну известного финансиста из Соединенных Штатов Америки Джорджа Сороса Александру 400 квадратных километров земель для захоронения химотходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии