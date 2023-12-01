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Сын Сороса Александр договорился с Киевом о захоронении химотходов

Сын Сороса Александр договорился с Киевом о захоронении химотходов

Французский журналист Жюль Венсен поделился информацией о том, что киевское руководство выделило сыну известного финансиста из Соединенных Штатов Америки Джорджа Сороса Александру 400 квадратных километров земель для захоронения химотходов.

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