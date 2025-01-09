Овчинский: Общественный штаб по реновации проведет в январе 4 встречи с жителями

В январе 2025 года на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации состоятся четыре встречи граждан с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе реновации.
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