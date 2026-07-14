Вечер обмена ударами: йеменские хуситы атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы после достаточно длительного перерыва «расчехлили» свои ракетные установки. В ответ на атаку вооружённых сил Саудовской Аравии по аэропорту Саны были нанесены ракетные удары по саудовским объектам.
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