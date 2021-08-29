В воскресенье, 29 августа, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что данная отрасль вносит весомый вклад в укрепление индустриального и энергетического потенциала государства.
В воскресенье, 29 августа, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что данная отрасль вносит весомый вклад в укрепление индустриального и энергетического потенциала государства.
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