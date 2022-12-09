Позитив для оптимистов

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  • Майя Maja
    Да не уж то очнулись от норкотического угара?))))Глава Еврокомисси...
  • Астон Мартин
    В корень  ...политическая воля должна быть , пока собственное , не имитационное заграничное , а именно собственное , ...Переезд европейск...
  • Елена Бреслова
    "ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!" похоже это про Путина...Немцы переметнули...

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