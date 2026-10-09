Правительство ужесточает налоговое законодательство

Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на инвестиционный доход, обложить ПИФы налогом на прибыль и повысить налог для нерезидентов.
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