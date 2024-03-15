«Зашел в сад, куда его не звали»: Боррель не согласился с папой римским

Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск «зашел в сад, в который его никто не звал», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.
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