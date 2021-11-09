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Положили лицом вниз и арестовали технику: на авторов "Наливкина" завели уголовное дело

Положили лицом вниз и арестовали технику: на авторов "Наливкина" завели уголовное дело

Авторы роликов о "председателе исполнительного комитета уссурийского района Виталии Наливкине" рассказали об уголовном деле, которое завели после выхода последнего видеосюжета.

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