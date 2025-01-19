Источник: Юров и Набоков решили покинуть «Металлург»

Вратарь Илья Набоков и нападающий Данила Юров приняли решение не вести с «Металлургом» переговоров о продлении контрактов, истекающих в мае 2025 года, утверждаетВратарь Илья Набоков и нападающий Данила Юров приняли решение не вести с «Металлургом» переговоров о продлении контрактов, истекающих в мае 2025 года, утверждает RG.
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