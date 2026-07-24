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Как главный богатырь СССР помогал лучшей команде страны. Власов спорил с Тарасовым и был примером для Фирсова

Как главный богатырь СССР помогал лучшей команде страны. Власов спорил с Тарасовым и был примером для Фирсова

История о легендах.Анатолий Тарасов на своем примере показал и доказал, что тренер — это в первую очередь творческая профессия.

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