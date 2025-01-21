ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

Украинские военные в ночь на 21 января атаковали шесть российских регионов. Удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начались через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
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