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ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

Украинские военные в ночь на 21 января атаковали шесть российских регионов. Удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начались через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

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