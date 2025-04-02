Прогноз погоды в Крыму на 2 апреля В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +13 и небольшой дождьВ Евпатории +15 и небольшой дождьВ Черноморском +12 и небольшой дождьВ Джанкое +13 и небольшой дождьВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +15 и небольшой дождьВ Керчи +13 и небол.