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Прогноз погоды в Крыму на 2 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 2 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 2 апреля В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +13 и небольшой дождьВ Евпатории +15 и небольшой дождьВ Черноморском +12 и небольшой дождьВ Джанкое +13 и небольшой дождьВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +15 и небольшой дождьВ Керчи +13 и небол.

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