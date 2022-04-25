В связи с обращением жительницы Омска Председатель СК России поручил доложить о ситуации с возможным нарушением прав женщины и ее ребенка

В связи с обращением на имя Председателя СК России жительницы Омска, которая сообщает о нарушении своего права на совместное проживание с ребенком, глава Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Винникову О.
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