Происшествия

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В связи с обращением жительницы Омска Председатель СК России поручил доложить о ситуации с возможным нарушением прав женщины и ее ребенка

В связи с обращением жительницы Омска Председатель СК России поручил доложить о ситуации с возможным нарушением прав женщины и ее ребенка

В связи с обращением на имя Председателя СК России жительницы Омска, которая сообщает о нарушении своего права на совместное проживание с ребенком, глава Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Винникову О.

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