Asian Refiners Ditch U.S. Oil as Supertanker Rates Hit $82 Million

The record-high freight costs refiners have to pay to receive a cargo of crude oil from the U.S. Gulf Coast have effectively shut the arbitrage to Asia, with refiners in the top crude oil-importing region turning to more barrels from the Middle East and South America, shipbrokers and traders have told Reuters.
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