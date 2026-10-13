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Регионы России

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Минобороны РФ сообщило о перехватах и уничтожении 604 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило о перехватах и уничтожении 604 украинских беспилотников

Военное ведомство Российской Федерации опубликовало данные о действиях сил противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 12 октября до 8:00 13 октября (московское время).

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