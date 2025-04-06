Код в мешке: россиян массово обманывают при помощи QR

Мошенники вновь обратились к обману россиян при помощи QR-кодов. Теперь ссылки ведут в липовые домовые чаты, на фейковые сайты госресурсов или на страницы для перевода денег якобы на различные коммунальные нужды и для оплаты штрафов.
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