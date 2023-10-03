Ущерб для экономики и радость для Байдена: почему в США хлынул поток нелегалов

На границе между США и Мексикой снова растет число мигрантов, желающих въехать на территорию Соединенных Штатов: возле недостроенной стены Трампа каждый день собирается до 10-ти тысяч нелегалов, и американские пограничники с таким потоком не справляются.
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