В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений

В дежурную часть Селижаровского отделения полиции МО МВД России «Осташковский» поступило заявление о том, что в районе поселка Селище Селижаровского района обнаружена незаконная рубка деревьев.

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