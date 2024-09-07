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Жители США оторваны от реальности, заявил американский журналист

Жители США оторваны от реальности, заявил американский журналист

Жители США и других стран Запада не знают, что их сограждане принимают участие в боевых действиях как наемники на стороне ВСУ в Курской области, и в зоне спецоперации в целом, СМИ не сообщают населению правду о конфликте, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

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