Жители США и других стран Запада не знают, что их сограждане принимают участие в боевых действиях как наемники на стороне ВСУ в Курской области, и в зоне спецоперации в целом, СМИ не сообщают населению правду о конфликте, заявил американский журналист Джексон Хинкл.