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В Британии отменили право на освоение крупнейшего месторождения газа и нефти

В Британии отменили право на освоение крупнейшего месторождения газа и нефти

Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения прошлого правительства Британии на освоение крупнейшего в стране месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море.

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