Эксперт рассказал, куда побежит Зеленский в случае потери власти. Он назвал страны, где глава киевского режима хранит свои деньги.
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