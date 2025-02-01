Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 предметов, которые трудно объяснить, но разгадка нашлась

15 предметов, которые трудно объяснить, но разгадка нашлась

Если вы сможете объяснить все эти штуковины с первого взгляда, добро пожаловать в клуб знатоков. Но вообще-то среднестатистическим онлайн-знатокам-любителям нужно некоторое время, чтобы разобраться, что это за штуки.

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