15 предметов, которые трудно объяснить, но разгадка нашлась

Если вы сможете объяснить все эти штуковины с первого взгляда, добро пожаловать в клуб знатоков. Но вообще-то среднестатистическим онлайн-знатокам-любителям нужно некоторое время, чтобы разобраться, что это за штуки.
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