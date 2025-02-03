Генсек НАТО выразил озабоченность из-за смещения украинского фронта на запад

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency Генсек НАТО Марк Рютте заявил немецкому изданию Bild, что смещение линии боевого соприкосновения в украинском конфликте на запад является движением в якобы "неправильном" направлении.
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