Зачем пользоваться словечками из вражеских методичек?

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
ахтер сука глубоко в жопу языком залез думцам!и кто тебе, сволочуга, дал право ставить на одну доску  с подобными тебе говнам Бастрыкина?
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7 час.

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