Россия выгоняет чешское НКО "Общество свободы информации"

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия выгоняет чешское НКО "Общество свободы информации" А вот и ответ подъехал на чешские хотелки https://cont.ws/@colonel-cassa.стрясти с России 2,2 млрд.Вернуться к статье6824НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЩеголеватыхФашистским сателлитам не место в России...Валентин Сергеевич СыропятовГнать их на хер..........Татьянка ЯцукОтлично!Татьянка ЯцукОтлично!Анна ЛисовскаяПрекрасно!Борис ВиленскийДавно пора! И быстрее.Михаил ВоробьевНу что же. Допрыгались, заврались и хотят получить за свою "работу" компенсацию. Кроме того хотят стать порядочными людьми. Я имею ввиду не народ Чехии, а руководителей.Олег РудьНарод думает точно также! Сьездите туристом в этот гадюшник...Николай ПетровЧушь. Народ, в основной массе , хорошо относится к русским. Немцев, цыган и хохлов, чехи ненавидят намного больше.Сергей СарматовКто же тебе признается, что ненавидит, если ты туристом приехал... Наоборот облизывают, а в спину плюют...!!!Сергей СарматовКто же тебе признается, что ненавидит, если ты туристом приехал... Наоборот облизывают, а в спину плюют...!!!Николай ПетровМне, как раз, признавались. Не туристом я там был. Довелось пару лет поприсутствовать в окружении самых откровенных людей в местах лишения свободы. Пол года в Рузинском централе. Пару месяцев в Панкраце и больше года в самом жёстком лагере Чехии , в Орачове, близ Раковника. И при моём, непосредственном участии мы, десяток россиян, ломали стереотипы и поставили раком более 500 цыган. Подмяли под себя полуторатысячный лагерь. И научили уважать русских. До сих пор общаюсь с чехами сидевшими со мной. Помнят. Ценят. Уважают. Зовут в гости. Так что, Чехию я люблю. Главное уметь правильно себя вести.Михаил ВоробьевЯ имел ввиду народ, который ещё не оболванен,Виталийто есть,по Вашему,русских - "ненавидят",а цыган и хохлов - "ненавидят больше"??? Вы сами то читаете свою писанину?Николай ПетровЧитайте внимательно.Николай ПетровЧехи ненавидят всех. Даже чехов.ВиталийВы сами прочтите свой пост!EEugene69072Умница, Виталий! Я тоже это заметил. По его словам, русских "ненавидят", но только понарошку, а вот хохлов и цыган жуть как. "Даже кушать не могут". По-моему, он сам не понял что накалякал.кормчийЧто за мода - винить во всём руководство ,а народ якобы не при делах . Ещё как при делах и в Усрании и Чехии народ заражён русофобией по самые не могу !Alex НемоЭто справедливо везде. Как себя поставите так к вам и будут относится в любой стране.Николай ПетровДля особо умных повторяю более вразумительно. Есть кто ненавидит русских. Но подавляющее большинство ненавидит не русских, а цыган , немцев и "шпинавых украинцев".Vladimir LenkovОтлично, затаптывать этих пендоподстилок шаг за шагом. Следующим шагом отказаться от импорта их пива по причине низкого качества и даже не надо утруждаться доказательствами. Просто некачественное и все. Пусть тужатся, оправдываются, шлют претензии в наше мусорное ведро.Виктор ТомилинНе понятно, почему чешское НКО вообще работает в России? У себя дома как - нибудь обойдемся "без сопливых".Evgenija PaletteОтлично. Только это надо было сделать много раньше. Выгнать все эти НКО. И не только чешские. Благодаря этому совершенно необдуманному разрешению, со стороны Правительства, в России росла, крепла и умножалась Пятая Колонна. Вся оголтелая, беспринципная, желающая жить на подачки нечисть - там... Не надо нам этой смешной декоративной "Свободы", и всей этой разнузданной эйфории вокруг нее. Пора включить мозги...МЗмирас ЗакироувМолодец,правильно мыслишь!Evgenija PaletteПриятно чувствовать в этом мире единомышленников...!!!!!!КНКапитан немоКто не с нами - тот ПРОТИВ НАС!!!!ВКВячеслав КормилицынА что такое Чехия вообще? Моська она и есть моська.Николай ПетровА вот тут я бы не стал принижать Чехию. Эта маленькая республика выдаёт столько продукции и технологий, что может смело стоять на уровне Германии или Франции. Автомобили легковые, автобусы, грузовики, электровозы ,тепловозы, троллейбусы, трамваи, самолёты. Отлично развита лёгкая промышленность. Косметика, бижутерия, канцелярия и т.д. А учитывая производство оружия, которое используют все страны НАТО и не НАТО, стоит намного серьёзнее относиться к маленькой, но трудолюбивой Чехии.Natalija OsmininaОна и во вторую мировую так же старалась.Николай ПетровВ отличии от остальных "братьев-славян", Чехия не посылала свои дивизии в СССР.Natalija OsmininaЗато помогала технически - танками, пушками, двигателями и пр. вооружением. Чуть ли не 2/3 вооружения Германии было сделано Чехией. Так что не знаю, что лучше - один соладат или одна пушка.Николай ПетровНе "помогала", а вынуждена была работать на пользу оккупантов. Как все страны Европы, оккупированные Германией.Natalija OsmininaВсе были вынуждены, даже советские пленные. Но понимали, что творят, еще и пытались вредить на производстве с риском для жизни. А чехи относились к такой работе просто как к обычной работе, радуясь, что она есть. Я была в Чехии несколько раз, еще при Советской власти у своих друзей чехов. Вот те чехи, что на востоке - это люди, а те, что на Западе - куркули.Николай ПетровЯ немножко знаком с Чехией. Всего три года там прожил. Но смею уверить, что весь Запад Чехии, вдоль германской границы, замечательно относится к русским. Пражаки, отдельная история. Как у нас москвичи.Natalija OsmininaЯ много лет переписывалась с чехами, ездила в гости к ним. Присуствовала в Праге в момент Пражской весны, а потом вместе с этой волной "покатила" к своим друзьям в Словакию. Словаки более открытые и сердечные, чем чехи. Конечно, не все люди одинковые. Но за много лет знакомства с Чехией (хоть и наездами) у меня сложилось вот такое мнение. А после Перестройки я там и не была. И предполагаю, что их отношение к русским стало только хуже. СМИ и власти стараются.Николай ПетровЯ там жил 20лет назад. Пражаки-старики вспоминали "пражскую весну". Молодым было пофиг. А ближе к немецкой границе, чехи, услышав русскую речь и узнав, что мы не хохлы, сразу проявляли добродушие и гостеприимство. Зимой, в 11 ночи, постучались в дом на опушке леса . Нам открыли. Узнав, что русские, никуда не отпустили. Оставили ночевать. Накрыли стол. Несмотря на наши три , откровенно бандитские морды. Утром пошли к остановке автобума, подъехали полицаи. Проверили паспорта и предложили довести нас до автобуса. В автобусе попытался заплатить за проезд немецкими марками. Крон не было. Но водитель спросил "Украинцы" ? Ответили, что россияне. Водила сказал , что денег не надо. Это было в Стара Книжице, около Хеба. В Праге, конечно, всё было разнообразней. Но статус вынуждал приручать всех..:)Natalija OsmininaОстается только порадоваться.EEugene69072И чего бы тебе не свалить туда на ПМЖ в эту самую "братскую" Чехию, если ты такой "патриот" России? Противно читать твои восхищения этой страной- членом НАТО.Николай ПетровМожет тебе в школу вернуться, если путаешь объективность с восхищением. Только идиоты идут на конфронтацию с теми, кого можно приручить. Покажи, где я писал "братская" ? Любишь клеветать ?EEugene69072Послушай, "патриот"! Посмотри сколько у тебя дислайков. Может всех нас "в школу вернёшь"? Кстати, а ты не иностранный агент?EEugene69072"Патриот"! Может тебя самого "вернуть в школу"? Послушай, если слово взято в кавычки, то это не значит, что именно ты его автор. Хоть это тебе известно? Итак, кого будем" возвращать в школу"? Кстати, как ты собираешься вот это делать:" Только идиоты идут на конфронтацию с теми, кого можно приручить....."Николай ПетровНа дизлайки тупых сектантов, внимание не обращаю. Это вы, тупенькие, только вред России приносите.EEugene69072Ты просто сам тупой. Ты в каком классе? Прочитай это может поумнеешь и перестанешь "приручать" такие государства как Чехия. Такие мысли могут прийти в голову только сумасшедшему дебилу. А это тебе подарок, "патриот"!https://www.youtube.com/watch?v=jS_pEKLzmDcНиколай ПетровНельзя доподлинно утверждать, что немецкий народ изобрел порох. Немецкий народ состоит из тридцати миллионов человек. Только один из них изобрел порох. Остальные 29 999 999 немцев пороха не изобрели. Людвиг БернеEEugene69072Чехия после пшеков- это вторая "гиена Европы". Надо гнать все НПО и НКО независимо от национальной принадлежности поганой метлой. У нас и своих придурков хватает.Johann H246fnerJohann H246fnervalentina sergeevaПригрели сдуру на груди "друзей" подколодных. Чего, спрашивается, до сих пор ждали?..Александр ЧумакГНАТЬ ДАКИХ "ДРУЗЕЙ" без оглядки и "фамилии гнилого соплодья" не спрашивать?!!!!!!!!!.Дмитрий volgarchГнать мало! Надо судить за антироссийскую деятельность и давать реальные сроки л/с. Плюс штраф за нанесенный ущерб.Дмитрий volgarchГнать мало! Надо судить за антироссийскую деятельность и давать реальные сроки л/с. Плюс штраф за нанесенный ущерб.реваншнарод, что вы так разошлись? да, надо давно гнать, НО кто им здесь помогает,создает условия, крышует и еще много чего? Вот где главные враги наши, а мы все виним и киваем на запад, здесь внутри нелюдей хватает, за бабло мать родную продадут.avershin1947mailru АвершинКак говорил один знакомый - таких друзей за хер да в музей.Vladimir LioubimcevКакой только дряни ни набежало в Россию.... А потом еще удивляемся, сколько злобных антироссийских и антирусских комментов у нас тут в Макспарке... Да и Макспарк, оказывается, вовсе не российский.ТБТамара Духно БерезаДавно надо было навести порядок с этими шпионскими НКО, выгонять пинками и быстро всех в зашей. Хватит разводить с ними антимонии! Пусть у себя работают, провоцируют и дурят своих жителей! Не надо нас дурить, мы видим всех и то, чего они добиваются. А то повадились все попрошайки к нам, типа: дайте поесть, потому что и переночевать негде! Всех отправлять на три весёлых буквы, как Нуланд отправила Запад! И сразу поймут где их место!Владимир ТимофеевДа только за то, что Гитлера вооружили, им у нас делать вообще нечего.КоськаКоротко и доходчиво - ПШЛИ!!!ВВВалерий ВалериевЭто хорошо, но мало. Надо всё дипломатическое представительство выставить ВОН! Конечно какие то проблемы возникнуть, могут исчезнуть чешское пиво, кощачие и собачие кормы. А могут и не исчезнуть, стоить слегка прикрыть глаза,контрабандисты завезут этого добра навалом. Вот в Крым таскают овощей и картоху из Херсоншины, и никто не убивается. Ограничения для них только сто стороны границы (татарва раздевает), а наши видать смотрят на действо совсем не бессердечно.vitaly yanushkevichВсе эти ,, неправительственные" забугорные организации нужно одарить таким пендалем, чтобы они и у себя дома долго помнили, что в Россию- незззя!Alex НемоСлава богу что выгоняют, правда сколько еще таких конторок по России разбросано и замаскировано. Но тут вопрос нужно оценить несколько иначе. Вот почему менты при расследовании заказухи всегда стараются заказчика выловить? Вот предположим вам прилетела пуля в мягкие ткани. Кто виноват - винтовка из которой пуля вылетела, стрелок нажавший на курок, продавец нелегального оружия или человек который эту винтовку купил, передал стрелку и указал на вас? В данном случае наказывают не стрелка, не заказчика действия или продавца снабдившего его оружием, а винтовку. И что от этого толку? Винтовка штука заменимая...Альбина КолесниковаВопрос вот они что думают ? они надеются что Россия не будет их уничтожать ,поэтому и ползут из всех щелей как тараканы.но русские долго запрягают , но быстро едут .. не надейтесь твари вы все получите по заслугам ,даже и внутренние враги.Виктор ПрощенкоУ нас правительство есть или его нет? Я считал что уже все эти НКО давно закрыли а они только собираются. Вот ВЫ попробуйте открыть подобное НКО в США? Зае.......сь пыль глотать а у нас как на помойке кто что хочет то и открывает явно враждебные организации.VvbaranovaЭто - не обязанность правительства, но соответствующих структур, отвечающих за безопасность страны. Создаётся впечатление, что без пинков под зад никто работать не хочет. Это подтверждают и ежегодные прямые линии с президентом...(((михаил дувановвот это подвигLiudmila Kosteley (Моисеева)Я вот тоже сегодня смотрела фильм, как фашисты целую чешскую деревню сожгли и людей расстреляли. Да и партизанские бригады всю войну действовали в ЧСР. И восстание в Праге подняли. Почему же в Париже не подняли. И армия Л.Свободы была с 1942, а в Англии против немцем воевали чехи с 1939. Конечно, каждый ошибается. Нет ни людей, ни Правительства, которые прямо стояли на стороне, и России. Даже и Беларусь, имела "векторы" и до сих пор Крым российским не считает. Хотя знают, что КРЫМ это Россия! А Чехия признала Крым российским. Думаю, они уже осознали. Но гордость" не позволяет им признаться. Вот такой народ. Даже, зная, что неправы, будут стоять на своём. Стыдно, что США так провели их и подставили. Надо не заходить всё глубже в "недружество", а попробовать выдти из этого замкнутого круга.Мы нужны друг другу.https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0rUhmlQBKFALiudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0rUhmlQBKFAАлла ДубининаЗа что боролись на то и напоролись Посеявший бурю получит ураган.Комментировать
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