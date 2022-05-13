Курс американского доллара в России упал ниже 63 рублей

На открытии торгов Московской биржи 13 мая курс доллара США упал ниже 63 рублей, в моменте стоимость американской валюты достигла отметки – 62 рубля 62 копейки.
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