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Курс американского доллара в России упал ниже 63 рублей

Курс американского доллара в России упал ниже 63 рублей

На открытии торгов Московской биржи 13 мая курс доллара США упал ниже 63 рублей, в моменте стоимость американской валюты достигла отметки – 62 рубля 62 копейки.

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