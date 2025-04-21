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Нажила себе миллиардное состояние на продаже госимущества, а как ни в чем не бывало наслаждается жизнью: как живет сегодня Евегния Васильева

Нажила себе миллиардное состояние на продаже госимущества, а как ни в чем не бывало наслаждается жизнью: как живет сегодня Евегния Васильева

Интересная жизнь с Vera Star Евгения Васильева. Фото: В современном мире, когда события сменяют друг друга как разноцветные стекляшки в калейдоскопе, даже самые громкие истории, спустя непродолжительное время отходят на задний план.

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Комментарии
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Валерий Мязин
Здесь нужна полная конфискация имущества, у родителей тоже, сами воры и дочь такую воспитали.
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Надо возвращать прежний порядок.
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1 час.
АА
Алекс Архипов
Талант не пропьешь...
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33 мин.
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