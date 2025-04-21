Нажила себе миллиардное состояние на продаже госимущества, а как ни в чем не бывало наслаждается жизнью: как живет сегодня Евегния Васильева

Интересная жизнь с Vera Star Евгения Васильева. Фото: В современном мире, когда события сменяют друг друга как разноцветные стекляшки в калейдоскопе, даже самые громкие истории, спустя непродолжительное время отходят на задний план.
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