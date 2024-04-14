Главком ВСУ Сырский заявил об укреплении обороны города Часов Яр

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ.
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