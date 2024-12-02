Делимся рецептом лучшего варианта к чаю в холода.

﻿﻿В холодное время года кузов нуждается в дополнительном утеплении не только снаружи, но и внутри. Вместо того, чтобы по сто раз повторять рецепты горячего супа или скучных рецептов второго супа, попробуйте приготовить самый простой и доступный суп-шарлотка, который станет идеальным дополнением к чаю для всей семьи.