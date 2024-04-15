В поисках красоты: из-за чего пострадали пациенты клиники Хайдарова

Клинику знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова закрыли, а все ее операционные опечатали. Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденно после смерти пациента - продюсера Петра Гаврилова, которому делали шунтирование желудка для похудения.
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