Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    по некоторым данным их завезли 20миллионов . Неужели до россиян ещё не доходит ,это провокации ,всё делается для дест...Мигранты перешли ...
  • Юрий Золотарев
    В  ВСУ нет "погибших", но есть ЛИКВИДИРОВАННЫЕ!! Потому что бандеросня - это НЕ люди!«Лицедей обезумел...
  • миннигуль семина
    🤝Вернувшаяся в Рос...

Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Манипуляция незамысловатая, но она единственное, что может оправдать уничтожение цахал-махалом мирного населения в Газе и отменить генсека ООН Гутерриша, попытавшегося просто сказать вслух то, что все и так знают, но боятся шлепка по заднице из Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
Вообще они этот праздник устроили на территории с которой выжили палестинцев и рядом с границей, так что тут все закономерно.
Ответить
1 н.
Андрей Бедный
Это как если бы мы сейчас устроили концерт и народное гуляние в Запорожье )))
Ответить
1 н.
Нина Скорик
С 1947 года Израиль творит холокост в отношении арабов.Пустили лису пожить на своей земле ,а она стала выгонять хозяев из дома.Израиль сам создал вместе с США хамас,а теперь возмущаются.Нет ,евреи,вы преступники и фашисты.Убиваете не хамас,а мирное население,детей и женщин.Нет вам прощения.
Ответить
1 н.

Картина дня

наверх