Манипуляция незамысловатая, но она единственное, что может оправдать уничтожение цахал-махалом мирного населения в Газе и отменить генсека ООН Гутерриша, попытавшегося просто сказать вслух то, что все и так знают, но боятся шлепка по заднице из Вашингтона.
Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС
Комментарии
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Андрей Бедный
Вообще они этот праздник устроили на территории с которой выжили палестинцев и рядом с границей, так что тут все закономерно.
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1 н.
Андрей Бедный
Это как если бы мы сейчас устроили концерт и народное гуляние в Запорожье )))
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1 н.
Нина Скорик
С 1947 года Израиль творит холокост в отношении арабов.Пустили лису пожить на своей земле ,а она стала выгонять хозяев из дома.Израиль сам создал вместе с США хамас,а теперь возмущаются.Нет ,евреи,вы преступники и фашисты.Убиваете не хамас,а мирное население,детей и женщин.Нет вам прощения.
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1 н.
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