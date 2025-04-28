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Ком в горле и трудно глотать: что такое постназальный затек и как от него избавиться

Ком в горле и трудно глотать: что такое постназальный затек и как от него избавиться

Ощущение, что что-то застряло в горле, постоянное покашливание, першение… Знакомо? Многие списывают это на обычную простуду, но зачастую виновником дискомфорта оказывается невидимый враг — постназальный затек.

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