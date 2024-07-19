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Вяльбе призналась, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Вяльбе призналась, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой покинуть комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).

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