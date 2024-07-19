Вяльбе призналась, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой покинуть комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).
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