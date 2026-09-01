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ТАСС

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Путин встретился с Пезешкианом

Путин встретился с Пезешкианом

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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